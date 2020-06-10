Тюменцы получили выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:25:47+03:00

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С 1 июня для семей с детьми от 3 до 16 лет начали осуществлять единовременные выплаты в размере 10 000 рублей.

Это новая мера поддержки россиян в период распространения коронавируса. Сумма в 10 000 рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года было от 3 до 16 лет.

Оформить заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года на портале Госуслуг или в личном кабинете на сайте ПФР, а также при личном посещении офиса Пенсионного фонда. Важно, что выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы у родителей, а также любых мер социальной поддержки.

– Хочу обратить внимание, что выплаты предоставляются только при наличии у ребенка гражданства Российской Федерации. Сам процесс оформления заявления очень прост и занимает несколько минут. Решение об единовременной выплате принимается в течение 5 рабочих дней. Однако многие родители отмечали, что денежные средства им были перечислены на карту даже в более короткий срок, – поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Мера поддержки рассчитана на 22 миллиона детей.