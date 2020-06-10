2020-06-10T13:40:37+03:00
Общество

В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»

Вадим Бегун
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В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020». Фото предоставлено организаторами мероприятия.В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020». Фото предоставлено организаторами мероприятия.
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11 июня состоится заключительная дискуссия уже XI «Юридической недели» союза «Западно-Сибирской правовой Палаты».

Последний день «Юридической недели – 2020» пройдет также, как и предыдущие 2 дня, в онлайн формате. Тема дискуссии: «Кодекс этики юриста? Быть или не быть?».

Специалисты обсудят нужен ли юристу Кодекс этики? В каких профессиональных отношениях он необходим. Есть ли Международный кодекс этики, насколько международный опыт применим в России. Нужны ли этические нормы, чтобы сохранить доверие клиента и исключить конфликты в юридической фирме. Нужен ли регламент поведения юриста в соц.сетях и как правильно делать публикации.

Один из спикеров, Татьяна Вакилева, руководитель отдела Интернет-маркетинга и SMM ООО «Коммуникационного агентства «Пионер»: «Соц.сети уже давно перестали быть просто место общения друзей и знакомых, а маркетинговым инструментом для продвижения себя, как специалиста, и своего бизнеса. Когда речь идет о личных аккаунтах, то нормы высказываний и визуального контента сводятся к правилам самих площадок: отсутствие насилия, оскорблений, ненормативной лексики. Если речь идет о коммерческих аккаунтах, то здесь мы говорим уже не только об общепринятых нормах поведения в сети, но и о том, как специалист или компания выглядят для клиента, конкурентов и профессионального сообщества. О том, как должен вести себя юрист в социальных сетях мы поговорим в рамках юридической недели».

- Онлайн формат Юридической недели позволил значительно расширить географию участников - на мероприятие зарегистрированы слушатели из 15 стран и спикеры трех государств. Это дает уникальную возможность узнать тонкости международного права и обменяться опытом, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья».

Участие в мероприятии бесплатное. Для того, чтобы присоединиться к онлайн-конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке или просмотреть на Youtube-канале ЗСПП.

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