Массовый снос деревьев на улице Мельничной в Тюмени приостановлен

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:15:28+03:00

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На улице Мельничной, 80 в Тюмени приостановили работы по сносу зеленых насаждений. Работы продолжаться только после анализа состояния каждого дерева и встречи с местными жителями.

– Важно проводить разъяснительную работу с жителями! Мы должны довести до них информацию из проектной документации (познакомить с проектом) и обязательно проанализировать сложившуюся ситуацию, рассмотреть ее внимательно со всех позиций и уделить внимание каждому зеленому насаждению. Результат от таких встреч есть, – сообщил мэр города Тюмени Руслан Кухарук.

Он привел пример, когда застройщик при подготовке площадки получил разрешение на вынужденный снос деревьев, однако потом оказалось, что можно было скорректировать проект. То есть разместить парковку так, чтобы сохранить насаждения.

– Такой подход мы применили и при проектировании нового детского сада на Московском тракте. Мы увидели, что большая часть деревьев может быть сохранена. Вместе с застройщиками смежной территории, с управой, старшим по дому и депутатом Тюменской городской думы по этому округу мы решили создать на территории небольшой зеленый уголок. Думаю, что этот проект мы обязательно реализуем, согласовав с жителями микрорайона основные моменты эскиза, – резюмировал глава города.

ИСТОЧНИК KP.RU