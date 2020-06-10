10 Июнь 2020 2020-06-10T13:22:40+03:00

Автоинспекторы с мигалками сопроводили машину с беременной тюменкой в роддом. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени автоинспекторы рано утром помогли оперативно добраться беременной тюменке до перинатального центра. Если бы не они, ребенок появился бы на свет прямо в автомобиле.

В то время, когда перепуганный будущий отец вез свою супругу в родильный дом, старшие инспекторы полка ДПС Евгений Арефьев, Андрей Арбузов и стажер Алексей Маслов несли службу на улице Луначарского. Мужчина попросил у них о помощи, так как движение на центральных магистралях было затруднено.

– Сотрудники выбрали оптимальный маршрут и быстро провели по нему автомобиль. На территории перинатального центра им пришлось вручную поднимать шлагбаум, а затем и открывать все остальные двери. В это время тюменец нес на руках рожающую жену, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что без внимания поступок правоохранителей не остался: счастливый отец мальчика поблагодарил их за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU