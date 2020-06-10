Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Кто останется без горячей воды?
Подсказка: с полным списком домов можно ознакомиться на сайте УСТЭК
Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:
В Тюмени продолжается сезон опрессовок, которые так необходимы для профилактики аварийных ситуаций на сетях. Следующей отключение горячей воды пройдет со следующего понедельника, 15 июня, по 30 июня.
В этот раз без ГВС останутся дома по улицам Олимпийской, 50 лет Октября, 30 лет Победы, Пермякова, Монтажников, Пржевальского, Парфенова, Тульской и Текстильной. В контур отключения попадает и часть улицы Республики.
Подробнее узнать об отключении горячей воды можно на сайте УСТЭК, передает «МегаТюмень».
ИСТОЧНИК KP.RU