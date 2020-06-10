2020-06-10T12:03:23+03:00
Общество

Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Кто останется без горячей воды?

Подсказка: с полным списком домов можно ознакомиться на сайте УСТЭК
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Фото - pixabay.com.Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжается сезон опрессовок, которые так необходимы для профилактики аварийных ситуаций на сетях. Следующей отключение горячей воды пройдет со следующего понедельника, 15 июня, по 30 июня.

В этот раз без ГВС останутся дома по улицам Олимпийской, 50 лет Октября, 30 лет Победы, Пермякова, Монтажников, Пржевальского, Парфенова, Тульской и Текстильной. В контур отключения попадает и часть улицы Республики.

Подробнее узнать об отключении горячей воды можно на сайте УСТЭК, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Кто останется без горячей воды?
Тюменка потеряла 62 тысячи рублей из-за породистого щенка
В Тюмени осудят отца и его сыновей за похищение торговца сухофруктами
В Тюменской области – более двух тысяч заболевших коронавирусом
Экс-инспектору тюменской колонии утвердили обвинение во взяточничестве
Тюменский завод выплатил огромный долг по зарплате своим работникам
Сэкономить на отпуске планируют 38% россиян
Участок улицы Холодильной закроют на несколько дней
Тюменца сразил инфаркт во время работы на даче
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить
Известное архитектурное бюро разработает концепцию тюменской набережной
В Тюмени начала работу «Школа для родителей особенных детей» в онлайн-формате
Общественник высказался по поводу выпада Навального в отношении участников ролика о Конституции
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Тюмени на территории детского сада родился бельчонок
Почти 14 тысяч тюменцев покусали клещи
В Тюмени мужчина отобрал у пьяного студента телефон
Тюменские автоинспекторы доставили в больницу мальчика с поврежденным глазом
Погода на 10 июня в Тюмени: очень жарко