Тюменцы готовятся к третьему этапу опрессовок. Кто останется без горячей воды?

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:03:23+03:00

Подсказка: с полным списком домов можно ознакомиться на сайте УСТЭК

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В Тюмени продолжается сезон опрессовок, которые так необходимы для профилактики аварийных ситуаций на сетях. Следующей отключение горячей воды пройдет со следующего понедельника, 15 июня, по 30 июня.

В этот раз без ГВС останутся дома по улицам Олимпийской, 50 лет Октября, 30 лет Победы, Пермякова, Монтажников, Пржевальского, Парфенова, Тульской и Текстильной. В контур отключения попадает и часть улицы Республики.

Подробнее узнать об отключении горячей воды можно на сайте УСТЭК, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU