Тюменка потеряла 62 тысячи рублей из-за породистого щенка
В тюменскую полицию накануне, 9 июня, обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что через интернет хотела приобрести дорогостоящего щенка, однако в итоге лишилась своих накоплений.
– Лжесобаковод пояснил, что животное находится в другом городе, а для его транспортировки в областной центр необходимо полностью оплатить живой товар. Таким образом, она перевела мошеннику 62 тысячи рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.
Это не единственный подобный случай, произошедший вчера с тюменками. Еще одной «жертвой» злоумышленника стала женщина, который также намеревалась в интернете купить аккаунт от интернет-игры. В ходе переписки в одном из мессенджеров неизвестный отправил покупательнице счет, на который доверчивая горожанка перевела 10 тысяч рублей. После оплаты потерпевшая так и дождалась обещанного ключа от оплаченного аккаунта.
В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Стражи правопорядка разыскивают мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU