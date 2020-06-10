2020-06-10T11:42:01+03:00
Происшествия

Тюменка потеряла 62 тысячи рублей из-за породистого щенка

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменка потеряла 62 тысячи рублей из-за породистого щенка. Фото - pixabay.com.Тюменка потеряла 62 тысячи рублей из-за породистого щенка. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию накануне, 9 июня, обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что через интернет хотела приобрести дорогостоящего щенка, однако в итоге лишилась своих накоплений.

– Лжесобаковод пояснил, что животное находится в другом городе, а для его транспортировки в областной центр необходимо полностью оплатить живой товар. Таким образом, она перевела мошеннику 62 тысячи рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Это не единственный подобный случай, произошедший вчера с тюменками. Еще одной «жертвой» злоумышленника стала женщина, который также намеревалась в интернете купить аккаунт от интернет-игры. В ходе переписки в одном из мессенджеров неизвестный отправил покупательнице счет, на который доверчивая горожанка перевела 10 тысяч рублей. После оплаты потерпевшая так и дождалась обещанного ключа от оплаченного аккаунта.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Стражи правопорядка разыскивают мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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