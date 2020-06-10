10 Июнь 2020 2020-06-10T11:23:27+03:00

В Тюмени осудят отца и его сыновей за похищение торговца сухофруктами. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени завершено расследование в отношении 54-летнего мужчины и двоих его сыновей, 23 и 28 лет. Семейный подряд обвиняют в похищении человека и вымогательстве.

22 ноября 2019 года вечером обвиняемые, обманув, заманили 20-летнего незнакомца в жилой дом на улице Бастрыгина, который заранее арендовали. Они связали мужчине руки и ноги скотчем и закрыли его в кладовке. Несколько дней отец с сыновьями вымогали у молодого человека два миллиона рублей, чтобы тот снова оказался на свободе.

– Спустя пять дней заключения, когда потерпевшего вывели в комнату, чтобы накормить, ему удалось убежать. Мужчина тут же сообщил полицейским об истязаниях, – добавили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства в ходе следствия подтвердили причастность обвиняемых к совершению преступлений. Это показали проверка показаний и допросы свидетелей.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU