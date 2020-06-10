2020-06-10T11:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области – более двух тысяч заболевших коронавирусом

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 июня 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области – более двух тысяч заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.В Тюменской области – более двух тысяч заболевших коронавирусом. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 10 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 32 и составило 2013 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 32 человека выздоровели (за весь период – 1176), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), четверо детей (из общего числа заболевших), 47 человек в обсерваторе, 1 667 остаются под медицинским наблюдением, 3 816 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 404 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 34,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 216 летальных исходов, полностью выздоровело 10 386 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 358 летальных исходов, выздоровело 252 783 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что, возможно, после 15 июня (именно до этого числа губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности в регионе) жители и гости областной столицы смогут отдохнуть на территории десяти зон массового отдыха. Они расположены на реке Туре, озерах Верхнем Кривом, Липовом, Андреевском, прудах Лесном, Южном, Войновском, Студенческом, обводненных карьерах Утином и Северном.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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