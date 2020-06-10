Экс-инспектору тюменской колонии утвердили обвинение во взяточничестве
Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему младшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии № 2. Мужчину обвиняют во взяточничестве.
С августа 2019 года по март 2020-го сотрудник получал взятки от осужденного, который сидел за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что взяточник получил от заключенного 217 тысяч рублей. Деньги были переведены на банковскую карту его пасынка. Материалы уголовного дела скоро направят в суд.
В отношении взяткодателя уголовное дело возбуждать не стали. Он сам сообщил о взятках и помогал следствию.
ИСТОЧНИК KP.RU