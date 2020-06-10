2020-06-10T11:25:51+03:00
Происшествия

Экс-инспектору тюменской колонии утвердили обвинение во взяточничестве

Мужчина приносил осужденному сотовые телефоны
Вадим Бегун
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Экс-инспектору тюменской колонии утвердили обвинение во взяточничестве.Экс-инспектору тюменской колонии утвердили обвинение во взяточничестве.Фото: Ольга Крыльцова
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Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему младшему инспектору отдела безопасности исправительной колонии № 2. Мужчину обвиняют во взяточничестве.

С августа 2019 года по март 2020-го сотрудник получал взятки от осужденного, который сидел за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он приносил ему сотовые телефоны, зарядные устройства и другие запрещенные предметы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что взяточник получил от заключенного 217 тысяч рублей. Деньги были переведены на банковскую карту его пасынка. Материалы уголовного дела скоро направят в суд.

В отношении взяткодателя уголовное дело возбуждать не стали. Он сам сообщил о взятках и помогал следствию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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