2020-06-10T11:24:44+03:00
Общество

Тюменский завод выплатил огромный долг по зарплате своим работникам

Решение суда предприятие не исполнило в добровольный срок
Вадим Бегун
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Тюменский завод выплатил огромный долг по зарплате своим работникам.Тюменский завод выплатил огромный долг по зарплате своим работникам.Фото: Ольга Крыльцова
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С тюменского предприятия, которое занимается производством трубопроводной арматуры, приставы взыскали почти семь миллионов рублей. Именно такую сумму задолжала организация своим работникам.

– 133 исполнительных производства окончены фактическим исполнением, сотрудники разных рангов и должностей получили свои честно заработанные деньги. Но для этого пришлось применить в отношении руководства ООО ограничительные меры: решение суда в добровольный срок не было исполнено, – рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также отметили, что ни один из запретов не побудил должника к выплатам, поэтому ему арестовали счета и принудительно списали деньги. Помимо этого, за неисполнение решения суда в добровольный срок предприятие выплатит исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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