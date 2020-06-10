Участок улицы Холодильной закроют на несколько дней

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:23:22+03:00

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В Тюмени транспорту запретят ездить по автомобильной дороге улицы Холодильной на участке от дома № 40 до пересечения с улицей Харьковской. Ограничения связаны с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети. Запрет на движение транспортных средств вводится с завтрашнего дня, 11 июня, по 15 июня.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

В ведомстве отметили, что объехать закрытый участок можно по улицам Харьковской, 50 лет Октября, Максима Горького и Мельникайте.

ИСТОЧНИК KP.RU