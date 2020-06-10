2020-06-10T11:21:54+03:00
Здоровье

Тюменца сразил инфаркт во время работы на даче

Это не первый подобный случай, произошедший с мужчиной
Вадим Бегун
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Тюменца сразил инфаркт во время работ на даче.Тюменца сразил инфаркт во время работ на даче.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени 58-летний горожанин год назад получил инфаркт миокарда, врачи его спасли. Несмотря на это, пациент не перестал выкуривать по пачке сигарет в день. Месяц назад ситуация повторилась: во время работы на даче у мужчины появилась жгучая боль за грудиной.

Обессиленный тюменец сел на скамейку и принял лекарства, прописанные врачом. Однако должного эффекта такие меры не дали, пришлось вызывать скорую. Супруга пациента рассказала прибывшим медикам, что ее муж последние три дня трудился, прокладывая на даче дорогу, при этом часто устраивая перекуры.

Врач Павел Грибанов и фельдшер Марина Кетман с порога заподозрили сердечную катастрофу. Пациента они застали в беспокойном состоянии, мечущегося из стороны в сторону по дивану в липком холодном поту. Они произвели необходимые действия и экстренно госпитализировали мужчину в кардиоцентр. Вскоре кровоток восстановился: сердечная мышца не успела погибнуть.

По словам пресс-секретаря станции скорой медицинской помощи Ирины Бердюгиной, в стационаре мужчине провели стентирование сосудов сердца. Спустя две недели его выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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