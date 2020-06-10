2020-06-10T09:09:58+03:00
Общество

Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить

У деревьев усохли ветки
Вадим Бегун
Поделиться:
Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить. Фото - Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить. Фото - Департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Тюменская мэрия может лишиться голубых елей, которые произрастают на Городской площади. Ветки деревьев усохли, специалисты их обследуют и примут решение, что дальше делать.

Специализированная организация проведет лесопатологическое обследование деревьев: сотрудники возьмут образцы хвои, веток, коры и почвы. После это они проведут лабораторные исследования образцов, чтобы выяснить причины недуга. Кроме того, специалисты назначат санитарно-оздоровительные мероприятия.

– По результатам лесопатологической экспертизы в этом году Единым центром озеленения города Тюмени будут выполнены мероприятия по лечению этих зеленых насаждений, – сообщили в департаменте городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что, если специалисты заявят о нецелесообразности лечения и необходимости сноса зеленых насаждений, на их месте в сентябре-октябре 2020 года высадят молодые ели высотой не менее четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменца сразил инфаркт во время работы на даче
АО «Транснефть – Сибирь» собрало около 800 кубометров нефтепродуктов в ходе ликвидации разлива топлива в Красноярском крае
Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить
Известное архитектурное бюро разработает концепцию тюменской набережной
В Тюмени начала работу «Школа для родителей особенных детей» в онлайн-формате
Общественник высказался по поводу выпада Навального в отношении участников ролика о Конституции
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Тюмени на территории детского сада родился бельчонок
Почти 14 тысяч тюменцев покусали клещи
В Тюмени мужчина отобрал у пьяного студента телефон
Тюменские автоинспекторы доставили в больницу мальчика с поврежденным глазом
Погода на 10 июня в Тюмени: очень жарко