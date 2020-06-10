Голубые ели у мэрии Тюмени могут вырубить

10 Июнь 2020 2020-06-10T09:09:58+03:00

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Тюменская мэрия может лишиться голубых елей, которые произрастают на Городской площади. Ветки деревьев усохли, специалисты их обследуют и примут решение, что дальше делать.

Специализированная организация проведет лесопатологическое обследование деревьев: сотрудники возьмут образцы хвои, веток, коры и почвы. После это они проведут лабораторные исследования образцов, чтобы выяснить причины недуга. Кроме того, специалисты назначат санитарно-оздоровительные мероприятия.

– По результатам лесопатологической экспертизы в этом году Единым центром озеленения города Тюмени будут выполнены мероприятия по лечению этих зеленых насаждений, – сообщили в департаменте городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что, если специалисты заявят о нецелесообразности лечения и необходимости сноса зеленых насаждений, на их месте в сентябре-октябре 2020 года высадят молодые ели высотой не менее четырех метров.

ИСТОЧНИК KP.RU