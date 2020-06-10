2020-06-10T09:03:14+03:00
Общество

В Тюмени начала работу «Школа для родителей особенных детей» в онлайн-формате

Вадим Бегун
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Фото - основатель Школы Наталья Ситова.Фото - основатель Школы Наталья Ситова.
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Цель школы – оказать психологическую и информационную поддержку родителям, столкнувшимся с тяжелым диагнозом ребенка, помочь им принять этот диагноз, обучить правильному обращению со своим малышом.

– В нынешних условиях мы перевели очный формат школы в онлайн, – делится Наталия Ситова, руководитель центра коррекции аутизма «Новые горизонты». – За время обучения в нашей школе родители, воспитывающие малышей с расстройствами аутистического спектра и ментальными нарушениями развития, узнают о техниках эффективного взаимодействия, познакомятся с лучшими образовательными практиками, изучат различные подходы к обучению и развитию. Наша задача – добиться возможно большего уровня социализации ребенка уже на дошкольном этапе. Уверена, что онлайн-формат позволит нам поделиться полезной информацией с гораздо большим количеством родителей.

Участие в школе совершенно бесплатное. Присоединиться к ней можно, написав запрос в группе в соцсети «Вконтакте».

– Ни один теоретик не понимает до конца ту боль и растерянность, которые приходят к родителю вместе с осознанием, что их малыш особенный, – рассказывает депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – И особая ценность этой школы в том, что ее ведут практики. Те, кто прошёл сам весь путь от отрицания до принятия и научился планомерно, маленькими шагами, идти вместе с ребёнком по пути реабилитации. Это важно, когда с родителями разговаривают на одном языке, знают, как помочь и поддержать, вооружив новейшими методиками, отработанными практиками и просто добрым словом.

Для справки

В декабре 2019 года АНО «Центр коррекции аутизма «Новые горизонты» получил грантовую поддержку, предоставленную фондом президентских грантов на реализацию проекта «Учимся вместе».

В этом проекте предусмотрены и занятия для детей с аутизмом и ментальными нарушениями развития, и обучение специалистов. Кроме этого, организована «Школа для родителей особенных детей».

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