Погода на 10 июня в Тюмени: очень жарко

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:00:20+03:00

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Сегодня, 10 июня, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Тюмени обещает быть ясным. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут 20 – 28 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

10 июня отмечается день памяти преподобного Никиты исповедника. Святой Никита в народе почитается стражем гусей, поэтому его попросту называют Гусятником. Это обрядовый праздник. Гуси с весны требуют внимательного ухода, так как появившиеся в это время гусята часто гибнут.

Чтобы спасти их от гибели, народ и дал им святого покровителя. В народе считается - если тихий день, то урожай будет хороший. Следили также за клевером: "Клевер сближает листочки - к ненастью".

ИСТОЧНИК KP.RU