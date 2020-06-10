Тюменские автоинспекторы доставили в больницу мальчика с поврежденным глазом

10 Июнь 2020 2020-06-10T05:40:19+03:00

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На днях житель поселка Боровский – 7-летний Влад – упал с самоката и сильно повредил глаз. Родители мальчика не стали вызывать скорую, и на своей машине помчались в тюменскую больницу. Однако без помощи местных автоинспекторов они бы так быстро не приехали.

На дороге перепуганные родители встретили наряд ДПС и попросили помощи. Инспекторы полка Сергей Станаев и Нурлан Исинбеков сопроводили автомобиль с пострадавшим ребенком в областной центр с проблесковыми маячками. Врачи сделали Владу экстренную операцию и смогли спасти глаз: все благодаря экстренной доставке в больницу.

– Лариса и Александр Сачук приехали из поселка в ГИБДД спустя несколько дней после выписки Влада из больницы, когда сыну стало легче. Они решили обязательно найти командира автоинспекторов и поблагодарить их за отзывчивость и профессионализм, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В свою очередь в ГИБДД мальчику передали рюкзак со световозвращающей полосой и наглядные пособия для изучения правил дорожной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU