2020-06-10T06:20:25+03:00
Происшествия

В Тюмени мужчина отобрал у пьяного студента телефон

По факту грабежа возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина отобрал у пьяного студента телефон. Фото - pixabay.com.В Тюмени мужчина отобрал у пьяного студента телефон. Фото - pixabay.com.
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В тюменскую полицию поступило заявление от студента одного из местных учебных заведений. Парень рассказал, что у него насильно похитили сотовый телефон.

Как оказалось, в день преступления потерпевший находился во дворе жилого дома в состоянии алкогольного опьянения. К нему подошел незнакомец, который обратил внимание на сотовый телефон в руке. Злоумышленник понял, что молодой человек нетрезв и не сможет дать ему отпор. Тогда фигурант вырвал из его рук смартфон за пять тысяч рублей и скрылся с места преступления.

– Стражам правопорядка удалось в кратчайшие сроки задержать ранее судимого 35-летнего местного жителя. Полицейские изъяли похищенный сотовый телефон и вернули владельцу, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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