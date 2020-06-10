2020-06-10T07:30:27+03:00
Общество

Почти 14 тысяч тюменцев покусали клещи

Также зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым энцефалитом
Вадим Бегун
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Почти 14 тысяч тюменцев покусали клещи. Фото - pixabay.com.Почти 14 тысяч тюменцев покусали клещи. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области на сегодняшний день зафиксировано 13 995 обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 3 187 пострадавших – дети. Всем обратившимся в лечебные учреждения по этой причине сразу же назначается профилактика противоклещевым иммуноглобулином.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в области зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом.

– Снятых клещей рекомендуется исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лаборатории Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. Так, с начала эпидсезона 2020 года исследован от населения 1643 клещ, из них обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита в 23 клещах, возбудитель клещевого боррелиоза – в 831 клещах, – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день всего обработано более 4,5 тысячи гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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