В Тюмени на территории детского сада родился бельчонок

10 Июнь 2020 2020-06-10T08:45:12+03:00

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В Тюмени на территории детского сада № 135 родился бельчонок. Его родителям – Ночке и Пушке – уже построили новый домик, ведь семья пошла на расширение.

Зверьки живут на ели у центрального входа в здание первого корпуса около года. Имена грызунам придумали родители и воспитанники, каждый день они общаются с хвостатыми друзьями.

– Ребята наблюдают за тем, как белки прыгают по дереву, делают запасы на зиму и меняют свои шубки. В такие моменты дети учатся бережному отношению к животным. Кормят пушистых соседей орехами, семечками, морковью и яблоками, – сообщает «Тюменский образовательный канал».

В честь расширения беличьей семьи педагоги решили построить новый сказочный домик. Теперь маленькому зверьку выбирают имя.

Маленькие тюменцы придумывают белочке имя..

ИСТОЧНИК KP.RU