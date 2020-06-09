2020-06-09T15:57:36+03:00
Здоровье

Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне

Губернатор подсказал, что для этого нужно
Вадим Бегун
Поделиться:
Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне. Фото со странички Александра Моора в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне. По его информации, донорская кровь в региональных больницах нужна постоянно, особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось.

Глава региона отметил, что появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Уже 17 человек, которые прошли лечение от COVID-19, откликнулись на призыв помочь.

«До 15 июня по всей стране проходит донорский марафон и акция #МыВместе. Участвовать могут и постоянные доноры, и те, кто впервые решил сдать кровь и не имеет противопоказаний, и люди, переболевшие COVID-19. Чтобы узнать, можете ли вы стать донором, позвоните по телефону (3452) 68-20-25 (доб. 200, 201, 202)», – рассказал Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Он отметил, что тюменцы всегда приходят на помощь друг другу и борьба с пандемией еще раз доказывает это.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне
На тюменской трассе ввели реверсивное движение до сентября
В Тюмени автомобиль сбил двух пенсионерок и покинул место ДТП
Для тюменцев откроют пляжи. Рассказываем, где
В Конституции закрепят статус Государственного совета
На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей
Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару
Сбербанк предоставил более 1,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Атамари» в Тюмени
В День России тюменцев оставят без алкоголя
В тюменском селе заживо сгорели животные
«Недетская смелость»: 10-летний тюменец помог односельчанам тушить крупный пожар
Для голосования по поправкам в Конституцию обеспечат безопасные условия
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Карантин во благо: в Тюменской области снизилась преступность
В Тюмени обследуют дом с трещинами: жильцы временно расселены в гостиницу
В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
В Тюмени оштрафовали водителей, которые ехали по велодорожке у парка Гагарина