9 Июнь 2020 2020-06-09T15:57:36+03:00

Губернатор подсказал, что для этого нужно

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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие в донорском марафоне. По его информации, донорская кровь в региональных больницах нужна постоянно, особенно сейчас, когда из-за пандемии количество доноров резко сократилось.

Глава региона отметил, что появилась потребность в плазме пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Уже 17 человек, которые прошли лечение от COVID-19, откликнулись на призыв помочь.

«До 15 июня по всей стране проходит донорский марафон и акция #МыВместе. Участвовать могут и постоянные доноры, и те, кто впервые решил сдать кровь и не имеет противопоказаний, и люди, переболевшие COVID-19. Чтобы узнать, можете ли вы стать донором, позвоните по телефону (3452) 68-20-25 (доб. 200, 201, 202)», – рассказал Александр Моор на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм».

Он отметил, что тюменцы всегда приходят на помощь друг другу и борьба с пандемией еще раз доказывает это.

ИСТОЧНИК KP.RU