На тюменской трассе ввели реверсивное движение до сентября

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:52:10+03:00

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На участке автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск (367–378-й километр) ввели реверсивное движение на время ремонтных работ. Обновление дороги продлится до 31 августа.

– Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, – сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

В компании отметили, что устройство слоев износа позволяет предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя покрытия, а также восстановить ровность и сцепление покрытия. Такая технология отлично показала себя в климатических условиях Урала в последние два года.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU