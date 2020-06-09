2020-06-09T15:55:02+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобиль сбил двух пенсионерок и покинул место ДТП

Женщины направлялись в магазин
Вадим Бегун
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В Тюмени автомобиль сбил двух пенсионерок и покинул место ДТП. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Тюмени автомобиль сбил двух пенсионерок и покинул место ДТП. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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Тюменские автоинспекторы нашли водителя, который ночью 7 июня сбил двух пенсионерок на улице 30 лет Победы, 112. Мужчина не стал останавливаться, чтобы оказать помощь пожилым женщинам, и просто уехал с места ДТП.

Как рассказали 67-летняя и 62-летняя пенсионерки, они пошли в магазин, переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В какой-то момент их сбил автомобиль, задев зеркалом. Женщины упали, а водитель проехал мимо. На месте аварии осталось лишь зеркало от машины.

– Полицейские попытались проследить путь возможного участника ДТП по камерам, а затем стали искать машину в близлежащих микрорайонах. «Дэу» со свежим зеркалом в одном из дворов явно подходил по приметам. 30-летний водитель пояснил, что испугался, поэтому и покинул место аварии, он очень сожалеет о случившемся, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

На мужчину составили административный материал за оставление места ДТП. Суд накажет нарушителя: его лишат водительских прав либо арестуют. Водителю предстоит понести ответственность за сам дорожный инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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