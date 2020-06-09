2020-06-09T15:45:25+03:00
Общество

Для тюменцев откроют пляжи. Рассказываем, где

Купальщикам раздадут памятки о безопасности на воде
Вадим Бегун
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Для тюменцев откроют пляжи.Для тюменцев откроют пляжи.Фото: Вадим Бегун
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Для тюменцев откроют пляжи. Однако позагорать там можно будет только после снятия ограничений на посещение мест массового отдыха.

Возможно, после 15 июня (именно до этого числа губернатор Александр Моор продлил режим повышенной готовности в регионе) жители и гости областной столицы смогут отдохнуть на территории десяти зон массового отдыха. Они расположены на реке Туре, озерах Верхнем Кривом, Липовом, Андреевском, прудах Лесном, Южном, Войновском, Студенческом, обводненных карьерах Утином и Северном.

– На прудах Южный, Войновский, обводненных карьерах Северный и Утиный организуют зоны для отдыха у воды без купания. Открытие купального сезона на озерах Верхнем Кривом (база отдыха «Верхний Бор»), Липовом, Андреевском, прудах Лесном и Студенческом будет зависеть от санитарного состояния воды и степени готовности водопользователей к организации пляжного отдыха, – отметили в департаменте городского хозяйства.

Стоит напомнить, что с 1 мая территории, прилегающие к водным объектам, патрулируются. Спасатели проводят профилактическую работу и раздают памятки о правилах безопасного поведения на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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