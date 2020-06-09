2020-06-09T15:50:48+03:00
Происшествия

На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей

На устранение возгорания приехали две пожарные машины
Вадим Бегун
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На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей.На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени в районе Лесобазы накануне, 8 июня, горел пух. Перепуганные местные жители вызвали пожарных на место возгорания.

Инцидент произошел за домом № 71 на улице Судостроителей. Жильцы многоквартирника сначала пытались самостоятельно потушить возгорание, вынося из дома ведра с водой, однако вскоре огонь перекинулся на деревья и забор, который огораживает недостроенное здание.

Через несколько минут приехала пожарная машина. За ней следом подоспела вторая. Вскоре подъехала и скорая. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара, из них 8 случаев из-за подгорания пищи и еще 7 из-за короткого замыкания электропроводки. К тому же 27 выездов было совершено за выходные по причине возгорания пуха.

СПРАВКА «КП»

Тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 кленов, 13 елей. Дерево удерживает до 50% металлосодержащей пыли, увлажняет воздух.

На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей.Вадим Бегун

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ИСТОЧНИК KP.RU

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