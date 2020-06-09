9 Июнь 2020 2020-06-09T15:50:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени в районе Лесобазы накануне, 8 июня, горел пух. Перепуганные местные жители вызвали пожарных на место возгорания.

Инцидент произошел за домом № 71 на улице Судостроителей. Жильцы многоквартирника сначала пытались самостоятельно потушить возгорание, вынося из дома ведра с водой, однако вскоре огонь перекинулся на деревья и забор, который огораживает недостроенное здание.

Через несколько минут приехала пожарная машина. За ней следом подоспела вторая. Вскоре подъехала и скорая. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара, из них 8 случаев из-за подгорания пищи и еще 7 из-за короткого замыкания электропроводки. К тому же 27 выездов было совершено за выходные по причине возгорания пуха.

СПРАВКА «КП»

Тополь – рекордсмен по выделению кислорода. Одно дерево в сутки производит столько же кислорода, сколько 8 лип, 6 дубов, 5 кленов, 13 елей. Дерево удерживает до 50% металлосодержащей пыли, увлажняет воздух.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/783982" frameborder="0"></iframe> На тюменской Лесобазе загоревшийся пух перепугал местных жителей.Вадим Бегун

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюменской области за минувшую неделю произошло 84 пожара

Местным жителям напомнили об опасности открытого огня (подробнее)

Тополиный пух в Тюмени полетел раньше срока

В чем причина? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU