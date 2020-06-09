2020-06-09T14:28:13+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару

Сегодня в областном центре столбик термометра покажет плюс 31 градус
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару. Фото - pixabay.com.
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Тюменцам рассказали, как пережить аномальную жару, которая установилась в областном центре в эти дни. Сегодня столбик термометра покажет плюс 31 градус.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендуют как можно меньше находиться на улице и не таскать тяжести. В помещении следует приоткрыть форточки, по возможности включить вентиляторы.

На улице надо носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, на голове обязательно должен быть головной убор. Можно с собой прихватить солнцезащитные очки и зонтик.

– Необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Снизьте количество копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно перенести на утро и вечер, – сообщили в ведомстве.

В управлении также порекомендовали употреблять больше фруктов и овощей. В течение дня по возможности следует принимать прохладный душ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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