Сбербанк предоставил более 1,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Атамари» в Тюмени

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:41:52+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило специализированному застройщику «Звезда» более 1,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Атамари» в Тюмени.

Кредитная линия предоставлена застройщику до конца июня 2022 года. Денежные средства будут направлены на строительство двух жилых домов на территории Тюменской Слободы. Продажа квартир в новостройках предусматривает использование счетов эскроу. Срок сдачи – 4 квартал 2021 года.

– Финансирование жилого комплекса «Атамари» осуществляется с применением комплексного предложения от Сбербанка. Оно позволяет застройщику – «Звезде» –перераспределить часть скидки по своему кредиту на строительство объекта недвижимости в пользу покупателя – физического лица, берущего ипотеку. Данный инструмент позволяет покупателям квартир получить один из двух вариантов дисконта от текущих ставок по ипотеке, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

У покупателей квартир в жилом комплексе «Атамари» с использованием кредитных средств Сбербанка есть возможность выбрать один из двух вариантов дисконта – единый на весь срок кредита или только на стадию строительства. В первом случае дисконт составляет 1,4% годовых от базовой ставки Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита. Во втором – дисконт составляет 4% годовых, но скидка действует только на этапе строительства. После ввода объекта в эксплуатацию ставка вернется к стандартному уровню.

Фотографии предоставлены СЗ "Звезда".

Жилой комплекс «Атамари» будет отличаться ярким дизайном фасадов, большим двором и прекрасными видами на лес, на территории которого в ближайшие несколько лет оборудуют современный парк. Рядом с комплексом уже построены школа и детский сад. Технология монолитного строения гарантирует долговечность и надежность домов, а также их минимальную усадку. Также здесь предусмотрены закрытая территория, видеонаблюдение, коммерческие помещения и освещение придомовой территории в ночное время. Проектная декларация – на сайте специализированного застройщика «Звезда».

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