В День России тюменцев оставят без алкоголя

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:10:11+03:00

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В Тюменской области 12 июня, в День России, запретят реализовывать алкоголь. Как известно, этот день относится к категории праздничных дней.

Если уполномоченные органы зафиксируют факт продажи алкоголя 12 июня, то нарушителя могут привлечь к административной ответственности. Штраф на должностных лиц составляет от двадцати до сорока тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без, на юридических – от ста до трехсот тысяч рублей, также с конфискацией или без нее.

– Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, которую осуществляют магазины беспошлинной торговли, а также на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями. Но это только в том случае, если эти организации предоставляют услуги общественного питания, – пояснили в департаменте потребительского рынка

Однако, как напомнили в ведомстве, в настоящее время из-за введенных ограничений временно приостановлено обслуживание посетителей объектов общественного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU