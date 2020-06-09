2020-06-09T11:27:15+03:00
Политика

Для голосования по поправкам в Конституцию обеспечат безопасные условия

На участках будут соблюдаться санитарные требования и дистанция
Есен Абилькенов
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На участках будут соблюдаться санитарные требования и дистанцияНа участках будут соблюдаться санитарные требования и дистанцияФото: pixabay.com
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Организации санитарной безопасности на участках для голосования по поправкам в Конституцию РФ будет уделено особое внимание. Об этом заявили эксперты и представители Центризбиркома. Напомним, голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля.

Фото - Правительство Тюменской области.

Фото - Правительство Тюменской области.

Как отметила депутат Тюменской городской думы Альбина Селезнева, вопрос безопасности при проведении процедуры в условиях пандемии будет одним из ключевых. В то же время, отмечает она, силами избирательных комиссий все участки подготовлены для того, чтобы соблюсти все нормы и требования, предписанные Роспотребнадзором.

Фото - Правительство Тюменской области.

Фото - Правительство Тюменской области.

– Очевидно, что все предписания будут выполнены. Это касается соблюдения дистанции, для чего на участках наносится разметка, и предоставления масок, перчаток, дезинфицирующих средств. Поэтому с точки зрения подготовки и работы организаторов процедуры можно не сомневаться – все будет проведено на серьезном уровне. Но в данном случае многое будет зависеть и от самих граждан, от их дисциплинированности и ответственности, – отметила Альбина Селезнева.

Фото - Правительство Тюменской области.

Фото - Правительство Тюменской области.

Напомним, в марте Совет Федерации принял закон о внесении поправок в Конституцию РФ. Затем поправки одобрили парламенты субъектов Федерации. 14 марта закон о поправках подписал президент России Владимир Путин. А через три дня он подписал указ о проведении всенародного голосования по предложенным поправкам. Изначально оно было назначено на 22 апреля. Однако из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, было принято решение перенести голосование на более поздний срок.

Фото - Правительство Тюменской области.

Фото - Правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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