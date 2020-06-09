«Недетская смелость»: 10-летний тюменец помог односельчанам тушить крупный пожар

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:50:57+03:00

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В тюменском поселке Яр в воскресенье загорелся автомобиль прямо во дворе частного дома. Хозяев дома не было, и односельчане приняли решение тушить возгорание самостоятельно. В этом им помог 10-летний Иван Чернов, который своей смелостью удивил спасателей.

– Увидев, что огонь подходит к дому, мальчик не растерялся, помогал взрослым носить воду. Когда прибывшие пожарные прокладывали магистральную линию, Ваня следил за ее сохранностью, сообщал об угрозе распространения огня. Ребенок всеми способами старался быть полезным в скорейшей ликвидации происшествия, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

По словам начальника дежурной смены 19-го пожарно-спасательного отряда Андрея Красноперова, дети порой проявляют недетскую смелость в тот момент, когда даже у взрослых не хватает решительности на действия в экстремальной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU