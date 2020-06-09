9 Июнь 2020 2020-06-09T12:49:08+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 9 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 1981 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 62 человека выздоровели (за весь период – 1144), двое детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 88 человек размещены в обсерваторах (среди них 13 детей), 1 715 остаются под медицинским наблюдением, 3 692 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход, полностью выздоровело 11 709 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре – еще одна жертва COVID-19. Это уже двенадцатая смерть в регионе с начала наблюдения за распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на все усилия врачей, скончался 71-летний мужчина с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU