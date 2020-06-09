2020-06-09T12:49:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 9 июня 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 1981 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 62 человека выздоровели (за весь период – 1144), двое детей заболели (из общего числа заболевших за сутки), шесть пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 88 человек размещены в обсерваторах (среди них 13 детей), 1 715 остаются под медицинским наблюдением, 3 692 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 12 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход, полностью выздоровело 11 709 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровели 242 397 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре – еще одна жертва COVID-19. Это уже двенадцатая смерть в регионе с начала наблюдения за распространением новой коронавирусной инфекции. Несмотря на все усилия врачей, скончался 71-летний мужчина с тяжелым хроническим сопутствующим заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сбербанк предоставил более 1,1 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Атамари» в Тюмени
В День России тюменцев оставят без алкоголя
В тюменском селе заживо сгорели животные
«Недетская смелость»: 10-летний тюменец помог односельчанам тушить крупный пожар
Для голосования по поправкам в Конституцию обеспечат безопасные условия
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 июня 2020 года увеличилось на 34 человека
Банк УРАЛСИБ запустил электронную регистрацию сделок с жильем
Карантин во благо: в Тюменской области снизилась преступность
В Тюмени обследуют дом с трещинами: жильцы временно расселены в гостиницу
В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
В Тюмени оштрафовали водителей, которые ехали по велодорожке у парка Гагарина