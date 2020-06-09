2020-06-09T10:32:13+03:00
Происшествия

Карантин во благо: в Тюменской области снизилась преступность

Общее количество грабежей сократилось сразу на 31%
Вадим Бегун
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В Тюменской области снизилась преступность. Фото - pixabay.com.В Тюменской области снизилась преступность. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с начала года преступность снизилась более чем на три процента. Положительные сдвиги зафиксированы в 13 городах и районах области.

Так, наблюдается снижение преступлений средней (-9,5%) и небольшой (-7,8%) тяжести. К тому же сократилось общее количество краж (-10%) и грабежей (-31%). Вместе с тем выросло число дистанционных мошенничеств (+80,3%). На 12,4% уменьшилось количество криминала в общественных местах.

Отмечается снижение на 2,9% количества преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. Однако на 2% увеличилось число «пьяных» преступлений. Возросло и количество преступлений на бытовой почве – на 12,2%.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 13,6%. Произошло это в основном за счет преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также хищений денег с банковских счетов граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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