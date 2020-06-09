В Тюмени обследуют дом с трещинами: жильцы временно расселены в гостиницу

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:26:53+03:00

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В Тюмени дом № 28 на улице Жуковского ждет комплексное обследование. Доступ жильцов в него ограничили, в настоящее время они расселены в гостиницу «Колос».

ООО «СГО» разработало техзадание и составило смету, подготовило необходимый пакет документов для заключения договора. Теперь нужно ждать, пока дом включат в реестр лицензий новой УК, примерно до 6 июля.

– Комплексное обследование дома – это трудоемкий процесс. Он включает в себя обмерные работы, обследование конструкций здания, инженерно-геологические изыскания грунтов, на выполнение которого потребуется 2-3 месяца. О результатах жителей, конечно, проинформируем, – сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Напомним, что в прошлом году жильцы дома неоднократно жаловались на управление ООО «УК «Евросервис». Была проведена проверка деятельности компании, после чего выяснилось, что, действительно, она ненадлежащим образом исполняла обязанности. После чего была выбрана другая – ООО «Системы городского обслуживания».

ИСТОЧНИК KP.RU