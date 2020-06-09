2020-06-09T09:13:16+03:00
Здоровье

В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора

Операция заняла менее получаса
Вадим Бегун
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В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора. Фото - Дарья Ровбут.В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора. Фото - Дарья Ровбут.
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Врачи областной клинической больницы № 2 извлекли из легкого ребенка деталь конструктора. Родители пятилетнего Стаса приехали с Ямала, так как волновались за здоровье их сына.

– Он знает, что нельзя глотать игрушки! Но эту деталь пальцами никак не получалось отцепить от другой, вот и попробовал зубами. Я не видела, как именно, но он ее случайно вдохнул. Испугался, заплакал и закашлялся, – рассказывает мама маленького северянина.

Операция заняла всего 25 минут, но проводилась под общим наркозом. Врач-эндоскопист ОКБ № 2 Евгений Нелюбов смог с первого раза захватить инородное тело специальным инструментом и удалить его из бронхов. Медики сообщили, что никаких осложнений, вероятнее всего, не будет: стенки бронхов остались неповрежденными.

Однако, поясняют врачи, Стасу просто повезло. Недооценивать риски в таких случаях нельзя ни в коем случае: подобная ситуация может грозить даже летальным исходом.

Сейчас мальчик в полном порядке, его выписали. Он обещал впредь быть осторожней и не тянуть детали в рот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора
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