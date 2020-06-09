В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:45:05+03:00

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В Тюмени с 9 по 11 июня 2020 года состоится уже XI «Юридическая неделя», площадки которой ориентированы как на юристов, так и на предпринимателей. В этом году Юрнеделя проходит в он-лайн формате, но благодаря этому получила возможность стать международной.

Организатором Юрнедели в Тюмени ежегодно выступает Союз «Западно-Сибирская правовая Палата» (сообщество юристов, адвокатов и арбитражных управляющих). В этом году поддержку оказывает Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в ТО, НП «Тюменский деловой Клуб» и ТРО ООО «Деловая Россия».

Программа Юрнедели рассчитана на три дня – 2 дня для юристов и один для бизнеса.

Уже сегодня 09.06.20 в 12.00 (Мск) состоится дискуссия «Стратегии юрбизнеса в новых условиях». Руководители юрбизнеса из пяти регионов расскажут об изменениях в стратегии, отношениях с клиентами, деньгах и мотивации. Темы для обсуждения с учетом корректировки на Cocid-19 выбрали кардинальные, но актуальные: каким будет юрбизнес завтра, какие стратегии выбрать: стоп-кадр до лучших времен / сидим в окопах / ставим цели и развиваемся?

Завтра 10.06.20 в 12.00 (Мск) состоится дискуссия на тему «Защита бизнеса в он-лайн: инструменты интеллектуальной собственности». Мероприятие ориентированно преимущественно на предпринимателей и имеет максимально прикладной контент. Предлагается обсудить как защитить бизнес инструментами интеллектуальной собственности? Как защитить программные продукты? Как защитить сайты и аккаунты? Как защитить клиентскую базу? Как защитить способы ведения предпринимательской деятельности? Риски и их последствия незащищенного бизнеса в онлайн? Реклама и интеллектуальная собственность? Как защитить контент? Плагиат, пираты и складчины: «за» и «против». Применимое право в интернете. Реальные кейсы в виртуальном пространстве. Как в юридическом бизнесе эффективно использовать консалтинг в сфере Интеллектуальной Собственности?

11.06.20 в 12.00 (Мск) пройдет наиболее яркая дискуссия с точки зрения именно профсообщества «Кодекс этики юриста? Быть или не быть?». Здесь организаторы предлагают обсудить нужен ли юристу Кодекс этики? В каких профессиональных отношениях он необходим. Есть ли Международный кодекс этики, насколько международный опыт применим в России. Нужны ли этические нормы, чтобы сохранить доверие клиента и исключить конфликты в юридической фирме. Нужен ли регламент поведения юриста в соцсетях и как правильно делать публикации.

Краткие цифры XI Юрнедели - 2020:

- 16 спикеров;

- 6 модераторов;

- 7 городов (Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Омск);

- 3 страны (Россия, Нидерланды, Казахстан).

- 15 стран участников (Германия, Мальта, Австрия, Украина, Люксембург, Беларусь, Кипр, Швейцария, Канада, Румыния, Великобритания, Словения, Испания, Андорра, Франция).

К участию в Юрнеделе еще можно присоединиться. Оно бесплатное.

Регистрация по ссылке: http://zspp.ru/tmnlegalweek.html

Принять участие на площадке Zoom уже не получится, так как количество регистраций кратно превышает допустимую норму, но трансляция будет идти на Youtube канале ЗСПП: https://www.youtube.com/channel/UCOFhFpUx42H3GP9lYIFYdug.

ИСТОЧНИК KP.RU