9 Июнь 2020 2020-06-09T08:35:33+03:00

В Тюмени оштрафовали водителей, которые ехали по велодорожкам у парка Гагарина. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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В Тюмени инспекторы ДПС оштрафовали водителей, выехавших на велосипедную дорожку у парка имени Гагарина. Молодые люди сами явились в ГИБДД после звонка сотрудников.

Как выяснилось, 21 и 23-летний тюменцы даже не имеют права управления транспортом. Они пояснили, что поехали купаться и пытались объехать грязь, якобы никакого плохого умысла у них не было. Тем не менее, вину в поездке по велодорожке признали. В день нарушения сознательная горожанка встала у них на пути, парни съехали с велодорожки и повредили машины, в которых заблокировались «ручники».

– Молодые люди привлечены к административной ответственности за управление транспортом лицом, не имеющим такого права – штраф 15 тысяч рублей на каждого, за езду по тротуару или велодорожке – по 2 тысячи рублей, за управление транспортом без полиса ОСАГО – 800 рублей, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что на одного из водителей составили административный материал за нарушение правил регистрации автомобиля: машина ранее была снята с регистрационного учета в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU