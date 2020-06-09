Проект тюменского застройщика стал лучшим в рейтинге новостроек стандарт-класса в регионе

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:41:26+03:00

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ЖК «Гармония», проект специализированного застройщика «Звезда», попал в топ жилых комплексов стандарт-класса в Тюменской области и стал лучшим, получив высокие баллы по 106 параметрам. Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков России (erzrf.ru).

Методология оценки претендентов на победу разрабатывалась совместно с застройщиками разных регионов нашей страны. Сегодня она является единой по всей России.

Жилой комплекс «Гармония» – современный микрорайон, возведенный в пределах улиц Губернская – Закалужская – Московский Тракт. Отсюда до центра города можно добраться всего за 10 – 15 минут несколькими путями, так же быстро получится попасть в популярные торговые центры и гипермаркеты – «Кристалл», «Леруа Мерлен», «Лента», «Колумб», «Метро». В «Гармонии» есть школа и детский сад, вскоре появится и городская поликлиника. Все дома удалены от улиц с оживленным автодвижением, рядом лесной массив, дворы в районе закрытые. Автоматические ворота, ночное освещение территории, полуподземный паркинг с семейными местами (на два автомобиля), безопасное покрытие на игровых площадках, зеленые насаждения, колясочные, бесшумные лифты – все это стандарты качества и безопасности, которые приняты у застройщика «Звезда» и реализуются во всех проектах.

– Отраслевой рейтинг помогает покупателям сделать правильный выбор, основанный на объективных критериях. Он дает дополнительные гарантии, что застройщик – не фирма-однодневка, а надежная компания, которая ответственно подходит к каждому жилому комплексу, который она строит, – отметил Сергей Харциенко, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «СЗ Звезда».

Фото - "СЗ "Звезда".

На данный момент в ЖК «Гармония» осталось 3 квартиры, доступных к покупке. Всего сдано 6 домов, где живут более 2 000 человек.

Срок сдачи последних домов запланирован на 4-й квартал 2020 года.

Кроме того, сейчас застройщик работает над новым проектом – жилым комплексом «Атамари». По плану здесь будут закрытый двор, яркое ночное освещение, видеонаблюдение, детские и спортивные площадки, красивые холлы подъездов, бесшумные лифты и просторные колясочные.

Особенностью ЖК «Атамари» является близость к природе без отрыва от цивилизации. С одной стороны за окнами домов находится лесной массив, с другой – в шаговой доступности школа и детсад, поликлиника, остановки общественного транспорта, супермаркеты и магазины у дома.

Фото - "СЗ "Звезда".

Посмотреть планировки квартир можно прямо сейчас на сайте sk-zvezda.ru.

Офис продаж СК «Звезда», г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21, тел.: +7 (3452) 68-95-95.