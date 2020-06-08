2020-06-08T16:07:39+03:00
Здоровье

Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за труд

Губернатор отметил, что это призвание только для неравнодушных людей с большим сердцем
Вадим Бегун
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Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за труд. Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за труд. Фото со странички в "ВКонтакте" Александра Моора.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за самоотверженный труд. По его словам, в период режима самоизоляции на их плечи легла особая миссия.

Глава региона сообщил, что сейчас порядка шести тысяч человек постоянно помогают нуждающимся. Они привозят лекарства, продукты, при необходимости прибираются дома и ухаживают за лежачими больными, в том числе в домах-интернатах.

«Как просто и по-доброму рассказывает о своей работе специалист центра соцобслуживания населения Тюменского района Ирина Митина, которая больше 5 лет помогает одиноким бабушкам и дедушкам. Она говорит, что социальный работник – это человек, который все время в движении. «В первом доме прибралась, во втором бабушку свозила в больницу, в третьем настроение подняла», – написал на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» Александр Моор.

Он поблагодарил социальных работников и волонтеров за доброе отношение к подопечным, душевную щедрость и способность сопереживать, за преданность сложному, но такому важному труду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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