2020-06-09T08:06:37+03:00
Общество

Погода на 9 июня в Тюмени: ни облачка на небе

Горожан ожидает жаркий и солнечный день
Вадим Бегун
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В Тюмени будет жарко.В Тюмени будет жарко.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 9 июня, весь день небо в Тюмени будет ясным и тучи не омрачат его своим присутствием. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут 20 – 27 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и мученицы Феодоры-девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору».

В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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