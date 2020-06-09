Погода на 9 июня в Тюмени: ни облачка на небе
Сегодня, 9 июня, весь день небо в Тюмени будет ясным и тучи не омрачат его своим присутствием. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет плюс 15 – 16 градусов, днем – плюс 30. Вечером столбики термометров покажут 20 – 27 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.
В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского, и мученицы Феодоры-девы. В народе есть поговорка: «На Федору не выноси из избы сору».
В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду. В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU