На улице Широтной в Тюмени отключат светофоры
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 9 июня, в Тюмени погаснут светофоры.
Так, с 9.30 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Широтной и Олимпийской. Также в связи с плановыми работами ООО «ГРОМ» с 12.00 до 13.00 ожидается отключение на пересечении улиц Ветеранов Труда и Дружбы.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU