Тюменец проник в квартиру на первом этаже и уснул

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:21:32+03:00

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В тюменскую полицию поступило сообщение от местной жительницы. Девушка пояснила, что в ее квартиру незаконно проник бывший сожитель.

Участковый выяснил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он разбил стекло и проник в квартиру, находящуюся на первом этаже. В ожидании возвращения подруги злоумышленник уснул. Вернувшуюся хозяйку незваный гость не обрадовал, поэтому она тут же позвонила в полицию.

– Горожанин пояснил, что бывшая девушка не шла на контакт, сам он имел желание возобновить отношения, поэтому и проник к ней в квартиру для разговора. В настоящее время ранее не судимый 31-летний мужчина отпущен под подписку о невыезде, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до одного года либо ареста на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU