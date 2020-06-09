В Тюмени благоустроят зеленый уголок у бывшей гостиницы «Турист»

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:09:39+03:00

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В Тюмени преобразят и облагородят две озелененные зоны: в Антипино и на территории, расположенной рядом с Тенистым сквером, у дома № 162 по улице Республики. Последней обновление требовалось уже давно: территория прошла процедуру отбора и попала в программу благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Раньше эта зеленая территория была больше проходной, тут негде было присесть, отдохнуть, поэтому перед нами стоит задача облагородить ее, сделав комфортной. На центральной аллее рабочие высадят две цветочные клумбы, рядом установят скамейки, урны, – рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

По его информации, здесь появится красивое освещение торшерного типа. Все активности будет находиться по соседству – в Тенистом сквере. Это пример комплексного благоустройства, которое проводят в Тюмени последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU