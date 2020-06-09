2020-06-09T08:09:39+03:00
Общество

В Тюмени благоустроят зеленый уголок у бывшей гостиницы «Турист»

Здесь появится красивое освещение торшерного типа
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени благоустроят зеленый уголок у бывшей гостиницы «Турист». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.В Тюмени благоустроят зеленый уголок у бывшей гостиницы «Турист». Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

В Тюмени преобразят и облагородят две озелененные зоны: в Антипино и на территории, расположенной рядом с Тенистым сквером, у дома № 162 по улице Республики. Последней обновление требовалось уже давно: территория прошла процедуру отбора и попала в программу благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Раньше эта зеленая территория была больше проходной, тут негде было присесть, отдохнуть, поэтому перед нами стоит задача облагородить ее, сделав комфортной. На центральной аллее рабочие высадят две цветочные клумбы, рядом установят скамейки, урны, – рассказал руководитель управы Ленинского административного округа Александр Ильин.

По его информации, здесь появится красивое освещение торшерного типа. Все активности будет находиться по соседству – в Тенистом сквере. Это пример комплексного благоустройства, которое проводят в Тюмени последние годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени врачи извлекли из легкого ребенка деталь конструктора
В Тюмени начинает свою работу XI «Юридическая неделя – 2020»
В Тюмени оштрафовали водителей, которые ехали по велодорожкам у парка Гагарина
В Тюмени благоустроят зеленый уголок у бывшей гостиницы «Турист»
Тюменец проник в квартиру на первом этаже и уснул
Проект тюменского застройщика стал лучшим в рейтинге новостроек стандарт-класса в регионе
На улице Широтной в Тюмени отключат светофоры
В Тюмени друзья крали велосипеды из подъезда при помощи ключа от домофона
Погода на 9 июня в Тюмени: ни облачка на небе
Александр Моор поблагодарил соцработников и волонтеров за труд
В Конституции России закрепят усиление роли Совета Федерации
Сообщил, что едет в роддом: тюменца в 12-й раз остановили пьяным за рулем
Тюменские центры занятости начали принимать клиентов
Россияне опасаются серьезного спада в экономике после пандемии коронавируса
В Тюмени мама подростка, чьи пальцы застряли в ножницах, вызвала спасателей
Тюменец чуть не задохнулся из-за фасоли, застрявшей в горле
Под Тюменью автомобиль сбил известного спортсмена-колясочника
Более трех тысяч вахтовиков находятся в тюменских обсерваторах
Услуги телемедицины DocDoc от Сбербанка доступны покупателям квартир в жилом районе «Айвазовский»
В новой Конституции позаботятся о животных
В Тюмени – еще одна смерть человека с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2020 года увеличилось на 39 человек
Участок трассы под Тюменью отремонтируют за 3,2 миллиарда рублей