2020-06-09T08:03:48+03:00
Происшествия

В Тюмени друзья крали велосипеды из подъезда при помощи ключа от домофона

По факту краж возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тюмени друзья крали велосипеды из подъездов при помощи ключа от домофона. Фото - pixabay.com.В Тюмени друзья крали велосипеды из подъездов при помощи ключа от домофона. Фото - pixabay.com.
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В конце апреля в тюменскую полицию поступило несколько сообщений о кражах велосипедов. Во всех случаях двухколесный транспорт хранился в подъездах многоэтажных домов. Несмотря на все усилия, стражи порядка не смогли по горячим следам отыскать воришек.

Задержать двух ранее судимых подозреваемых удалось на днях. Оказалось, что приятели заранее планировали кражи. Злоумышленники примечали подъезды, в котором хозяева оставляют велосипеды на ночь. Используя многофункциональный магнитный ключ от домофона, мужчины проникали внутрь подъездов.

– Все три украденных велосипеда изъяты. В настоящее время похищенное имущество уже возвращено законным владельцам. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждены уголовные дела, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что теперь криминальному трио грозит лишение свободы до пяти лет каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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