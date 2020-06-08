В Конституции России закрепят усиление роли Совета Федерации

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:33:29+03:00

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После принятия пакета поправок в Конституцию РФ Совета Федерации Федерального собрания будет сформирован новый блок полномочий, который конкретизирует ответственность членов Совфеда за принятие ряда государственных решений. Как отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев, эти поправки имеют большое значение для совершенствования политической системы страны и формы государства.

– В действующем тексте Основного закона записано, что в России действует конституционный принцип разделения властей, который предполагает систему сдержек и противовесов различных ветвей власти: исполнительной, законодательной, судебной и президентской, хотя она и не вписывается в классическую триаду, но фактически существует. Однако эта система нуждалась в уточнении и конкретизации, а сам принцип – в совершенствовании. Об этом говорили и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, и глава Конституционного суда Валерий Зорькин, – отметил Геннадий Чеботарев.

Напомним, что, в соответствии с поправками, руководители федеральных органов исполнительной власти, включая федеральных министров, отвечающие за оборону и безопасность, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также прокуроры субъектов РФ будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU