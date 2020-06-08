Сообщил, что едет в роддом: тюменца в 12-й раз остановили пьяным за рулем
В Тюмени инспекторы полка ДПС остановили автомобиль «Датцун», водитель был пьян. Как оказалось, садиться за руль в нетрезвом виде для него стало почти хобби.
Стало известно, что 33-летний водитель с 2012 года 12 раз задерживался в состоянии опьянения за рулем, он отказывался от медицинского освидетельствования на алкоголь и наркотики, в этой поездке – тоже. Вместе с ним ехала четырехлетняя дочка.
– Водитель иномарки сообщил, что едет к жене в роддом, несмотря на поздний час (инцидент произошел в одиннадцатом часу вечера). Ранее мужчина уже подвергался уголовной ответственности за повторное вождение транспорта в состоянии опьянения, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Полицейские передали ребенка родственнице водителя, а автомобиль поместили на специальную стоянку. Возбуждено уголовное дело. Теперь любителю выпить может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU