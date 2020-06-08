2020-06-08T15:26:30+03:00
Общество

Тюменские центры занятости начали принимать клиентов

Важно: нужна предварительная запись
Вадим Бегун
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Тюменские Центры занятости начали принимать клиентов. Фото - pixabay.com.Тюменские Центры занятости начали принимать клиентов. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области с сегодняшнего дня, 8 июня, начали работать центры занятости. Правда, пока в ограниченном режиме: попасть туда можно только по предварительной записи.

В эти дни сотрудники помогут всем обратившимся найти подходящую работы, подыщут вакансии для несовершеннолетних от 14 до 18 лет, окажут содействие работодателям, которые хотят создать дополнительные рабочие места, а также организуют оплачиваемые общественные работы.

– В дистанционном режиме будут организованы курсы профессионального обучения в рамках программ, предусмотренных нацпроектами. Прием в центрах занятости будет доступен только по предварительной записи. Записаться на прием можно через личный кабинет на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области, – рассказали в оперштабе.

До оформления предварительной записи необходимо зарегистрироваться в центре занятости, подав заявление на портале «Работа в России» и на сайте «Госуслуги». Стоит отметить, что регистрация в качестве безработного и перерегистрация по-прежнему происходит в режиме онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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