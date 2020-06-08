2020-06-08T14:03:37+03:00
Происшествия

В Тюмени мама подростка, чьи пальцы застряли в ножницах, вызвала спасателей

К счастью, подросток не пострадал
Вадим Бегун
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В Тюмени мама подростка, чьи пальцы застряли в ножницах, вызвала спасателей. Фото - pixabay.com.В Тюмени мама подростка, чьи пальцы застряли в ножницах, вызвала спасателей. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени накануне, 7 июня, помощь спасателей понадобилась 14-летнему подростку. Школьник играл с ножницами и в какой-то момент «запутался» в них.

– Звонок поступил около десяти часов вечера. В одной из квартир дома № 189 на Республики мальчик натянул ножницы на пальцы, а потом не смог их самостоятельно снять, – рассказали в пресс-службе Тюменской областной службе экстренного реагирования.

В ведомстве отметили, что освободить мальчика из острой западни удалось с помощью слесарного инструмента. К счастью, подросток в результате инцидента не пострадал, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре 30 мая ребенок застрял под скульптурой «Глобус», которая находится в сквере Нефтяников. Подростка высвободили спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Им приподняли внушительный глобус, а затем возвратили в «руки нефтяников».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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