Тюменец чуть не задохнулся из-за фасоли, застрявшей в горле

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:56:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени накануне, 7 июня, 35-летний мужчина поперхнулся фасолью. Горожанин настолько растерялся, что не мог вспомнить, как вызвать скорую помощь с сотового телефона. Хорошо, что сосед оказался дома: он позвонил на единый номер службы спасения 112.

Медики прибыли спустя семь минут после вызова. Они выяснили, что пострадавший поперхнулся, когда обедал овощным салатом с консервированной фасолью и маринованной морковью. В ОКБ №2 ему провели риноскопию. Фасоли в дыхательных путях уже не было: видимо, пациенту удалось откашлять частички пищи.

– Если дыхание сохранено и человек находится в сознании – ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью – никаких резких движений. Кашель в этом случае – защитный рефлекс организма: таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие на дыхательные пути. Главное, это делать правильно: вдох через нос, а затем с усилием кашлять через рот, – объяснил врач скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU