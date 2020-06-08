Под Тюменью автомобиль сбил известного спортсмена-колясочника

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:44:39+03:00

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В поселке Боровском автомобиль сбил известного спортсмена-колясочника Владимира Туровского. Сам мужчина остался жив, однако в результате аварии погиб его четвероногий друг.

По информации пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 июня. Бригаду скорой помощи остановили очевидцы происшествия. В 23.07 медики осмотрели пострадавшего и оказали ему первую помощь, после чего госпитализировали в Областную клиническую больницу №2.

– По словам Владимира Александровича, по дороге он приходил в сознание, но окончательно осознал себя уже в палате нейрохирургического отделения больницы. У него диагностировали травмы головы и перелом костей таза. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь в условиях стационара, хирургического вмешательства не потребовалось, – рассказала пресс-секретарь ведомства Александра Малыгина.

В настоящее время врачи оценивают состояние участника дорожно-транспортного происшествия как средней тяжести: он находится в сознании, ему дают благоприятный прогноз. Сам пациент говорит, что ему «нормально». Вот только сильно переживает о погибшей собаке, с которой он был.

Как проинформировали в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области, мужчина находился с животным вне пешеходного перехода. 29-летний заводоуковчанин, который сидел за рулем машины, находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,58 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

ИСТОЧНИК KP.RU