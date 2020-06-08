2020-06-08T12:18:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Более трех тысяч вахтовиков находятся в тюменских обсерваторах

За время работы там обнаружили 58 положительных результатов на коронавирус
Вадим Бегун
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Более трех тысяч вахтовиков находятся в тюменских обсерваторах. Фото - pixabay.com.Более трех тысяч вахтовиков находятся в тюменских обсерваторах. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области в настоящее время работают 45 обсерваторов, где размещают вахтовиков. Всего их там сейчас более трех тысяч.

Начиная с 26 апреля в обсерваторах региона проходили двухнедельный карантин 8405 граждан. По состоянию на 5 июня, оттуда выехали 4983 человека. Более трех тысяч вахтовиков с предприятий нефтяных компаний остаются там пребывать.

– Все обсерваторы получили положительное экспертное заключение Центра гигиены и эпидемиологии региона о соответствии требованиям санитарных правил и рекомендациям. Обсерваторы расположены в специально приспособленных учреждениях, их охраняют. Комнаты для изоляции оборудованы санитарным узлом и душевой, вахтовики питаются из одноразовой посуды, за их состоянием наблюдают медики, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что за время работы обсерваторов там обнаружили 58 положительных результатов на COVID-19. Все заболевшие своевременно госпитализированы, контактные лица первого порядка (проживающие в одной комнате) изолированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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