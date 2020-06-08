Услуги телемедицины DocDoc от Сбербанка доступны покупателям квартир в жилом районе «Айвазовский»

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:06:31+03:00

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Медицинский сервис DocDoc, входящий в экосистему Сбербанка, и группа компаний «ЭНКО» заключили договор о взаимодействии и сотрудничестве в области реализации услуг телемедицины.

На основании договора группа компаний «ЭНКО» предоставляет покупателям квартир в жилом районе «Айвазовский» специальный промокод, позволяющий получать безлимитные онлайн-услуги от опытных врачей в течение 1 года. Клиентам доступны консультации с врачами разных специальностей – педиатр, терапевт, хирург, гастроэнтеролог, ревматолог, психотерапевт и многие другие.

- Годовой абонемент на медицинское обслуживание от DocDoc – это идеальный инструмент, позволяющий группе компаний «ЭНКО» проявить заботу о покупателях квартир и отблагодарить их за оказанное доверие строительному проекту, – прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Благодаря телемедицине от сервиса DocDoc клиенты группы компаний «ЭНКО» смогут безлимитно получать квалифицированные медицинские услуги в круглосуточном режиме. Клиентам не придется тратить время на дорогу и очереди в поликлиниках.

Напомним, что в 2018 году Сбербанк профинансировал строительство первой очереди жилого района «Айвазовский» на сумму более 2 млрд рублей (ГП-1 и ГП-2). В 2020 году банком был утвержден кредитный лимит порядка 1,4 млрд рублей на строительство второй очереди (ГП-3). Проектом предусмотрено строительство 12 жилых домов на берегу реки Туры в г. Тюмени. Проектные декларации размещены на сайте группы компаний «ЭНКО».

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